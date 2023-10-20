В ООН заявили о разрушении трети жилых помещений в секторе Газа

«По меньшей мере 30% всех жилых помещений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания», - цитирует РИА Новости документ

По информации телеканала Al Jazeera, в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли более четырех тысяч палестинцев. В анклаве разрушено семь больниц.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в пятницу сообщил, что Иерусалим принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

