В ООН заявили о разрушении трети жилых помещений в секторе Газа

В ходе эскалации палестино-израильского конфликта значительная часть жилого фонда сектора Газа оказалась разрушена, говорится в отчете Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

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«По меньшей мере 30% всех жилых помещений в секторе Газа были разрушены, повреждены или стали непригодными для проживания», - цитирует РИА Новости документ

По информации телеканала Al Jazeera, в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли более четырех тысяч палестинцев. В анклаве разрушено семь больниц.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в пятницу сообщил, что Иерусалим принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
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