«Геноцид мусульман-палестинцев»: Кадыров оценил события в секторе Газа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что происходящее на территории сектора Газа - это «откровенный геноцид мусульман-палестинцев».

Кадыров заявил, что Запад лишает жителей Палестины спокойной жизни

По его словам, эти «чудовищные преступления» не оставляют никого равнодушным.

Он указал, что ответственные за происходящее в палестинском анклаве, «давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки».

«Они настроили против себя практически весь мир за исключением таких же преступников и лицемеров, сидящих во власти ряда западных государств. Именно они... поддерживают сатанистов и нацистов на Украине. Поэтому мы с удовольствием сражаемся с ними в рамках СВО», - написал Кадыров.

Ранее глава Чечни выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем и предложил отправить чеченских бойцов на Ближний Восток в качестве миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор ГазаРамзан Кадыров

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