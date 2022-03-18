В ООН высказались о возможной приостановке членства РФ в UNWTO

По его словам, Генеральный секретарь не имеет власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. Он отметил, что генсек считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы.

Напомним, Исполнительный совет UNWTO провёл заседание, на котором обсудил возможную приостановку членства России в организации.

Ранее Россия прекратила с 16 марта свои полномочия в Совете Европы. Решение об этом в среду принял Комитет министров организации. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что россияне после завершения процедур по выходу РФ из Совета Европы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

