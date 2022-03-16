Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации
Россия прекратила с 16 марта свои полномочия в Совете Европы. Решение об этом в среду принял Комитет министров организации, сообщает ТАСС.
«На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров Совета Европы в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава организации, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в его работе», - говорится в коммюнике.
Накануне правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что россияне после завершения процедур по выходу РФ из Совета Европы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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