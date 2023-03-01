В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

По словам собеседницы агентства, ООН ведет переговоры со сторонами инициативы, чтобы реализация договоренностей продолжилась после 18 марта — по истечении срока их действия.

«Стороны высказывают свои озабоченности и инициативы. Мы ... организуем дискуссии и переговоры для обсуждения всех этих вопросов. Мы хотим и надеемся, что инициатива продолжит действовать», — подчеркнула представитель международной организации.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время начнутся активные переговоры по продлению сроков зерновой сделки.

