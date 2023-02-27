ООН и Турция потребовали гарантий от Запада по зерновой сделке
Турция и ООН желают получить твердые гарантии от Запада по выходу агропродукции и аммиака из России на рынки. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По данным собеседника агентства, сейчас есть сложности с логистикой, оплатой и страховкой. Он отметил, что гарантии западных стран поспособствуют беспрепятственному функционированию черноморской зерновой инициативы.
Отмечается, что срок действия «зерновой сделки» заканчивается 18 марта. По словам официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Анкара уже заручилась гарантиями США по выходу агропродукции из России на рынки и потребовала от Вашингтона их обнародовать.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что от 44% до 46% сельскохозяйственной продукции, вывозимой из портов Украины и предназначавшейся бедным странам, оказывается в европейских государствах, не доезжая до голодающих жителей Африки. Об этом сообщило агентство НСН.
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