СМИ: Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни

По словам собеседника агентства, обсуждения могут войти в активную фазу на текущей неделе.

«Непростыми (будут), это ясно. Но работа идет», — указал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что ООН и Турция постоянно ведут переговоры об устранении препятствий по экспорту агропродукции и аммиака из России, отмечает телеканал «360».

Кроме того, СМИ сообщили, что РФ и Турция могут в ближайшее время обсудить зерновую сделку на высшем уровне, однако конкретной даты переговоров пока нет.

Между тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку как канал для отмывания денег и незаконного заработка, пишет Ura.ru.

