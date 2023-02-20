СМИ: Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни
Активные переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 марта начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника агентства, обсуждения могут войти в активную фазу на текущей неделе.
«Непростыми (будут), это ясно. Но работа идет», — указал источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что ООН и Турция постоянно ведут переговоры об устранении препятствий по экспорту агропродукции и аммиака из России, отмечает телеканал «360».
Кроме того, СМИ сообщили, что РФ и Турция могут в ближайшее время обсудить зерновую сделку на высшем уровне, однако конкретной даты переговоров пока нет.
Между тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку как канал для отмывания денег и незаконного заработка, пишет Ura.ru.
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