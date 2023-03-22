Полковник Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не хотят мира

Соединенные Штаты не заинтересованы в деэскалации украинского конфликта. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Он отметил, что именно это является причиной резкой реакции Вашингтона на план Китая по урегулированию конфликта. По словам Макгрегора, если бы США были заинтересованы в мирном разрешении конфликта, то сделали бы заявление, что рассмотрят предложения КНР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям "даже думать об этом", сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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