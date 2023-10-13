В ООН призвали собрать деньги на гуманитарную помощь палестинцам
13 октября 202305:30
В ООН выпустили призыв собрать около 294 млн долларов на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.
Данные средства рассчитаны на удовлетворение потребностей 1 млн 260 тыс. человек.
Ранее стало известно, что у группировки ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Израиля, а также детальная информация о слабых местах бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: у членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля
- Стало известно, как уменьшить расход заряда смартфона
- СМИ: Трамп хочет отставки Нетаньяху
- Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал свою вину
- Подоляк: У Киева есть опытные образцы ракет с дальностью до 1 000 км
- Количество жертв атак Израиля по Газе превысило 1,5 тысячи
- Президент РФС Дюков увидел улучшения в работе российских судей
- Экс-премьер Великобритании Джонсон признался, что остается русофилом
- Бербок считает расширение Евросоюза «геостратегическим вопросом»
- Новак: Дефицит топлива в ЕС связан с вводом потолка цен на российскую нефть
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru