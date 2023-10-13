В ООН призвали собрать деньги на гуманитарную помощь палестинцам

В ООН выпустили призыв собрать около 294 млн долларов на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.

Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября

Данные средства рассчитаны на удовлетворение потребностей 1 млн 260 тыс. человек.

Ранее стало известно, что у группировки ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Израиля, а также детальная информация о слабых местах бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПалестинаИзраильООН

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