СМИ: у членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля

У группировки ХАМАС были детальные карты израильских городов и военных баз, а также подробная информация о слабых местах бронетехники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые были обнаружены в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков.

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Подробные инструкции говорят о высокой степени планирования прошедшего нападения и серьезных масштабах сбора ХАМАС разведывательных данных.

В одном из документов под грифом «совершенно секретно» содержится план проникновения в кибуц Мефальсим. 7 октября члены группировки действительно атаковали Мефальсим.

Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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