СМИ: у членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля
У группировки ХАМАС были детальные карты израильских городов и военных баз, а также подробная информация о слабых местах бронетехники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые были обнаружены в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков.
Подробные инструкции говорят о высокой степени планирования прошедшего нападения и серьезных масштабах сбора ХАМАС разведывательных данных.
В одном из документов под грифом «совершенно секретно» содержится план проникновения в кибуц Мефальсим. 7 октября члены группировки действительно атаковали Мефальсим.
Ранее в ХАМАС заявили, что задача «Оси сопротивления» - уничтожение Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: у членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля
- Стало известно, как уменьшить расход заряда смартфона
- СМИ: Трамп хочет отставки Нетаньяху
- Подозреваемый в расчленении женщины в Москве признал свою вину
- Подоляк: У Киева есть опытные образцы ракет с дальностью до 1 000 км
- Количество жертв атак Израиля по Газе превысило 1,5 тысячи
- Президент РФС Дюков увидел улучшения в работе российских судей
- Экс-премьер Великобритании Джонсон признался, что остается русофилом
- Бербок считает расширение Евросоюза «геостратегическим вопросом»
- Новак: Дефицит топлива в ЕС связан с вводом потолка цен на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru