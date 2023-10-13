Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября 2001 года, сообщает «РЕН ТВ».

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При этом глава американской дипломатии оговорился, что данное сравнение уместно, если «учитывать разницу в численности населения двух государств».

Он указал, что руководство Израиля продемонстрировало ему фотоснимки последствий нападения на страну. После этого ему «сложно подобрать необходимые слова».

Как стало известно ранее, Блинкен прибыл в Израиль. По его словам, «Соединенные Штаты прикрывают спину Израиля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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