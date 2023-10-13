Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября

При этом глава американской дипломатии оговорился, что данное сравнение уместно, если «учитывать разницу в численности населения двух государств».

Он указал, что руководство Израиля продемонстрировало ему фотоснимки последствий нападения на страну. После этого ему «сложно подобрать необходимые слова».

Как стало известно ранее, Блинкен прибыл в Израиль. По его словам, «Соединенные Штаты прикрывают спину Израиля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

