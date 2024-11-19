В ООН призвали к защите гражданских из-за разрешения на удары Киева вглубь России

Офис генерального секретаря ООН призвал к защите гражданского населения после сообщений о том, что президент США Джо Байден разрешил наносить Украине удары вглубь территории России дальнобойными ракетами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика.

СМИ: Киев не получал разрешения использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», – указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РакетыСШАУкраинаООН

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