В ООН призвали к защите гражданских из-за разрешения на удары Киева вглубь России
19 ноября 202400:19
Офис генерального секретаря ООН призвал к защите гражданского населения после сообщений о том, что президент США Джо Байден разрешил наносить Украине удары вглубь территории России дальнобойными ракетами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика.
«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», – указал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru