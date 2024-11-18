СМИ: Киев не получал разрешения использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ

Украина пока не получила разрешения на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по российской территории. По данным источников The Sun, Киеву по-прежнему запрещено применять это вооружение в таких операциях.

Издание пишет, что США продолжают блокировать использование Storm Shadow, несмотря на недавнее разрешение Украине применять ракеты ATACMS для атак вглубь российской территории.