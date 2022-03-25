В ООН предупредили о росте цен на продовольствие
Эксперты ООН прогнозируют рост цен на продовольствие в 2022 году от 8 до 22%. По их расчетам из-за того, что против России вводятся сейчас многочисленные санкции, будет сокращено предложение сельскохозяйственного сырья, в том числе растительного масла и зерна на мировом рынке.
«Способность многих стран-экспортеров наращивать объем производства и поставки могут быть ограничены высокими производственными и входными затратами», - говорится в специальном докладе ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН).
Отдельное опасение вызывают увеличение страховых премий для судов, которые приписаны к портам в Черном море. Это скажется на удорожании грузов, в том числе сельскохозяйственных.
Ранее в ВТО заявили об угрозе протестов в бедных странах из-за роста цен на продовольствие.
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