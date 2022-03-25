В ООН предупредили о росте цен на продовольствие

«Способность многих стран-экспортеров наращивать объем производства и поставки могут быть ограничены высокими производственными и входными затратами», - говорится в специальном докладе ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН).

Отдельное опасение вызывают увеличение страховых премий для судов, которые приписаны к портам в Черном море. Это скажется на удорожании грузов, в том числе сельскохозяйственных.

Ранее в ВТО заявили об угрозе протестов в бедных странах из-за роста цен на продовольствие.



