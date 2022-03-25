В ВТО заявили об угрозе протестов в бедных странах из-за роста цен на продовольствие

Рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджу-Ивеалу.

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По её словам, на ситуацию будет влиять ситуация вокруг Украины. Отмечается, что рост цен на продовольствие ожидается в текущем и следующем году. «Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — отметила Оконджо-Ивеала.

Как подчеркнула глава организации, 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.

Ажиотаж россиян вокруг продовольствия в магазинах является «исключительно эмоциональным», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, «нет необходимости бежать в магазин и закупать гречку, сахар и туалетную бумагу».

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Фото: pixabay.com/КasunChamara
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