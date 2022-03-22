Генсек ООН: Ситуация на Украине грозит глобальным голодом

Рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному продовольственному кризису, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, последствия резкого скачка цен уже ощущаются по всему миру, это может привести к голоду.

Агропромышленник заявил о попытках спровоцировать голод в России

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения чеков на продукты, чтобы помочь наиболее бедным слоям общества справиться с продовольственным кризисом.

По его словам, мировой продовольственный кризис потребует скоординированных решений, в краткосрочной перспективе продуктовые чеки могут помочь домохозяйствам справиться с повышением цен.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыКризисООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры