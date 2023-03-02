«Мобилизации не будет!» В Госдуме рассказали, что ждут от Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Виктор Соболев выразил мнение, что на Совбезе будут обсуждать вопросы другого характера, а в новой мобилизации просто нет смысла.

«Нет никакой необходимости в мобилизации. Мы еще не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны», - заявил генерал.



Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, что власти не будут принимать серьезных мер, включая объявление мобилизации, после проникновения украинских диверсантов в Брянскую область.

