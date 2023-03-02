«Мобилизации не будет!» В Госдуме рассказали, что ждут от Совбеза

Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации, заверил генерал Виктор Соболев в эфире НСН. 

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН успокоил всех переживающих из-за возможной мобилизации граждан, заявив, что завтра на Совбезе будет обсуждаться совершенно другие вопросы.

«Мы их дожмем»: Путин пригрозил украинским неонацистам

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Виктор Соболев выразил мнение, что на Совбезе будут обсуждать вопросы другого характера, а в новой мобилизации просто нет смысла.

«Нет никакой необходимости в мобилизации. Мы еще не ввели до конца в строй те части, которые были сформированы по сентябрьской частичной мобилизации. Что мы, новую объявим? Для чего? Все могут быть спокойны», - заявил генерал.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, что власти не будут принимать серьезных мер, включая объявление мобилизации, после проникновения украинских диверсантов в Брянскую область.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинСовбез РФ ГосдумаМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры