Беженцы из Украины массово отравились в польском центре

Десятки украинских граждан попали в больницу с отравлением в польском городе Глухоглазы, сообщает inPoland.

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Вынужденные переселенцы пожаловались на симптомы отравления. Люди проживают в центре для беженцев. Большинство госпитализированных – дети в возрасте от двух до 16 лет.

Как заявили врачи, симптомы украинцев указывают на отравление, однако будут проведены дополнительные исследования.

Польские власти готовятся к непростой зиме. В стране прогнозируется очередная волна беженцев из соседней Украины. С 24 февраля 2022 года в страну прибыли 7,85 млн граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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