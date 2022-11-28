Беженцы из Украины массово отравились в польском центре
Десятки украинских граждан попали в больницу с отравлением в польском городе Глухоглазы, сообщает inPoland.
Вынужденные переселенцы пожаловались на симптомы отравления. Люди проживают в центре для беженцев. Большинство госпитализированных – дети в возрасте от двух до 16 лет.
Как заявили врачи, симптомы украинцев указывают на отравление, однако будут проведены дополнительные исследования.
Польские власти готовятся к непростой зиме. В стране прогнозируется очередная волна беженцев из соседней Украины. С 24 февраля 2022 года в страну прибыли 7,85 млн граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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