Беженцы из Украины массово отравились в польском центре

Вынужденные переселенцы пожаловались на симптомы отравления. Люди проживают в центре для беженцев. Большинство госпитализированных – дети в возрасте от двух до 16 лет.

Как заявили врачи, симптомы украинцев указывают на отравление, однако будут проведены дополнительные исследования.

Польские власти готовятся к непростой зиме. В стране прогнозируется очередная волна беженцев из соседней Украины. С 24 февраля 2022 года в страну прибыли 7,85 млн граждан Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

