В окружении Зеленского анонсировали усиление мобилизации на Украине
Властям необходимо усилить мобилизационные мероприятия в стране. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
Соратник президента Владимира Зеленского сообщил, что ВСУ нуждаются в пополнении. Дополнительная мобилизация необходима, чтобы армия могла удерживать линию фронта, объяснил он.
Киев ранее получил 18 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Владимир Зеленский 27 марта заявил, что посетил передовые позиции украинской армии в Запорожской области. На прошлой неделе он побывал на подконтрольной Киеву части Херсонской области, пишет НСН.
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