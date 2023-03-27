В окружении Зеленского анонсировали усиление мобилизации на Украине

Властям необходимо усилить мобилизационные мероприятия в стране. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Соратник президента Владимира Зеленского сообщил, что ВСУ нуждаются в пополнении. Дополнительная мобилизация необходима, чтобы армия могла удерживать линию фронта, объяснил он.

Киев ранее получил 18 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Владимир Зеленский 27 марта заявил, что посетил передовые позиции украинской армии в Запорожской области. На прошлой неделе он побывал на подконтрольной Киеву части Херсонской области, пишет НСН.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Верховная РадаВСУУкраина

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