В окружении Зеленского анонсировали усиление мобилизации на Украине

Соратник президента Владимира Зеленского сообщил, что ВСУ нуждаются в пополнении. Дополнительная мобилизация необходима, чтобы армия могла удерживать линию фронта, объяснил он.

Киев ранее получил 18 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Владимир Зеленский 27 марта заявил, что посетил передовые позиции украинской армии в Запорожской области. На прошлой неделе он побывал на подконтрольной Киеву части Херсонской области, пишет НСН.

