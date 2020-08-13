В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди

В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные неизвестные люди. Как пишет The Bell со ссылкой на свои источник, в офисах остались несколько сотрудников. Офисы компаний заблокированы. В пресс-службе «Яндекса» «Коммерсанту» подтвердили эту информацию.

Как пишет RT, в феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.Ранее по неофициальной информации стало известно, что Александр Лукашенко отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.