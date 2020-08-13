В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные люди
В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли вооруженные неизвестные люди. Как пишет The Bell со ссылкой на свои источник, в офисах остались несколько сотрудников. Офисы компаний заблокированы. В пресс-службе «Яндекса» «Коммерсанту» подтвердили эту информацию.
Как пишет RT, в феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.Ранее по неофициальной информации стало известно, что Александр Лукашенко отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН отметил, что «неофициальные, тайные встречи между руководителями государств случаются регулярно.
«Нужна ли эта встреча Лукашенко? Безусловно! Достаточно вспомнить судьбу Януковича. Модель Януковича была опробована нашими западными партнерами довольно давно, но она остается актуальной, судя по тем событиям, которые происходят в Белоруссии – они идут буквально по методичке. Если вспомнить последовательность событий, заявлений лидеров Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, то ассоциации с Януковичем возникают вполне себе ощутимые, а аналогии прямые», - рассказал Мухин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru