Методичка Януковича. Мухин рассказал, зачем Лукашенко приехал на встречу с Путиным

«Нужна ли она Путину? Да, нужна. Потому что мы находимся в составе Союзного государства с Белоруссией и, те события, которые сейчас происходят на ее территории, вызывают обеспокоенность. Даже было несколько заседаний Совбеза Российской Федерации на эту тему. Нужна ли эта встреча Лукашенко? Безусловно! Достаточно вспомнить судьбу Януковича. Модель Януковича была опробована нашими западными партнерами довольно давно, но она остается актуальной, судя по тем событиям, которые происходят в Белоруссии – они идут буквально по методичке. Если вспомнить последовательность событий, заявлений лидеров Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, то ассоциации с Януковичем возникают вполне себе ощутимые, а аналогии прямые», - рассказал Мухин.

Он также отметил, что «итогом этой встречи может быть перезагрузка отношений между Россией и Белоруссией».

Информация об отъезде Лукашенко из Белоруссии появилась на фоне прибытия в Республику двух российских лайнеров Ту-134 АК ВКС, которые используются для транспортировки высшего руководящего состава и оснащены спецсвязью.

Напомним, решение действовавшего правительства приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на Украине в 2013 году привело к затяжному политическому кризису. Массовая мирная акция протеста в городах Украины приняла резко радикальный антипрезидентский и антиправительственный характер и получила название «Евромайдан». Действующий президент Виктор Янукович пошёл на уступки и подписал с оппозицией Соглашение об урегулировании кризиса, который предполагал возврат к Конституции 2004 года, конституционную реформу и досрочные президентских выборы до декабря 2014 года. В феврале в интервью телеканалу «112 Украина» Янукович заявил, что не планирует подавать в отставку. Однако, Верховная рада спустя несколько часов заявила, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Позже Янукович вместе с семьей был эвакуирован на российских вертолетах Ми-8 на территорию Краснодарского края в связи с тем, что президент России опасался за жизнь украинского президента.

23 февраля председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанности президента Украины.



