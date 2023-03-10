В офисе Зеленского пригрозили Крыму «горячим сезоном»

Туристический сезон на полуострове «будет очень жарким и горячим», сказал Подоляк.

Что конкретно имеется в виду представитель офиса Владимира Зеленского не уточнил. Он добавил, что Киев заставит относиться к себе «со страхом и уважением».

Кроме того, Подоляк анонсировал «сезон свободы». Смысл этого заявления он также не объяснил.

Лишение Украины выхода к Черному морю обеспечит безопасность полуострова и новых регионов России, убежден глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, армии РФ необходимо выйти на линию «Киев - Одесса», передает НСН.

