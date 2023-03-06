Сенатор от Севастополя заявила о невозможности блокады Крыма

Безопасность Крымского полуострова обеспечена благодаря инфраструктурным решениям. Об этом заявила ТАСС член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

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Парламентарий отметила, что потребности полуострова в электричестве полностью обеспечивают станции, построенные рядом с Симферополем и Севастополем. Часть ресурсов с них можно направить в другие регионы России, сказала она.

Алтабаева заявила о безопасности Крымского моста и напомнила о появлении сухопутного коридора через новые территории. Это гарантирует связь с остальной частью России, подчеркнула законодатель.

По ее словам, возможности для блокады полуострова у Киева отсутствуют.

Украина намерена атаковать Крым, признался президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 24 февраля. Он сообщил, что Киев готовит технику и усиливает подразделения ВСУ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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