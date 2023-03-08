Константинов связал безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю
Украину необходимо лишить выхода к Черному морю, это обеспечит безопасность Крыма и новых регионов России. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
«Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам», — указал политик.
Константинов отметил, что еще один разделительный рубеж — Днепр: на берегах реки находятся несколько больших городов, и не следует резать агломерации демаркационными линиями. По словам политика, необходимо взять под контроль РФ эти населенные пункты.
«Таким образом, намечается линия "Киев - Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права», — добавил Константинов.
Ранее глава парламента Крыма назвал планы Киева по блокаде полуострова «фантазией неуправляемого сумрачного сознания», пишет RT.
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