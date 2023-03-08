Константинов связал безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю

«Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам», — указал политик.

Константинов отметил, что еще один разделительный рубеж — Днепр: на берегах реки находятся несколько больших городов, и не следует резать агломерации демаркационными линиями. По словам политика, необходимо взять под контроль РФ эти населенные пункты.

«Таким образом, намечается линия "Киев - Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права», — добавил Константинов.

Ранее глава парламента Крыма назвал планы Киева по блокаде полуострова «фантазией неуправляемого сумрачного сознания», пишет RT.

