В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова

Власти Одессы приняли решение демонтировать мемориальную доску, посвященную русскому полководцу Александру Суворову. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили украинские СМИ.

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Памятная доска расположена на улице Приморская в центре Одессы.

С поручением о сносе мемориальной доски выступила Приморская районная администрация. Основанием послужило решение одесской историко-топонимической комиссии.

Мемориальную доску в честь Суворова установили в 1995 году. Приморская с 1969 по 1995 годы носила имя русского полководца.

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ФОТО: РИА Новости
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