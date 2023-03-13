В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова

Памятная доска расположена на улице Приморская в центре Одессы.

С поручением о сносе мемориальной доски выступила Приморская районная администрация. Основанием послужило решение одесской историко-топонимической комиссии.

Мемориальную доску в честь Суворова установили в 1995 году. Приморская с 1969 по 1995 годы носила имя русского полководца.

Городской совет Харькова в конце февраля принял решение переименовать 18 улиц, названия которых имеют отношение к России. Помимо прочего, из топонимики города исчезла улица Кремлевская, передает НСН.

