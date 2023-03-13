В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
Власти Одессы приняли решение демонтировать мемориальную доску, посвященную русскому полководцу Александру Суворову. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили украинские СМИ.
Памятная доска расположена на улице Приморская в центре Одессы.
С поручением о сносе мемориальной доски выступила Приморская районная администрация. Основанием послужило решение одесской историко-топонимической комиссии.
Мемориальную доску в честь Суворова установили в 1995 году. Приморская с 1969 по 1995 годы носила имя русского полководца.
Городской совет Харькова в конце февраля принял решение переименовать 18 улиц, названия которых имеют отношение к России. Помимо прочего, из топонимики города исчезла улица Кремлевская, передает НСН.
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