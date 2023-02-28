В Харькове ликвидировали улицу Кремлевскую за «связь» с Россией
Городской совет Харькова принял решение переименовать 18 улиц, которые в названиях имеют отношение к России.
К примеру, улицу Кремлевскую ликвидировали, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации.
Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом.
Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта, сообщает НСН.
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