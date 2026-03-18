В Адыгее двое детей пострадали при атаке БПЛА

Два ребенка пострадали при атаке беспилотников в Адыгее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 марта над Адыгеей нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ, пишет RT.

Как отметил глава республики, атаку дронов отразили в Тахтамукайском районе Адыгеи.

«Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь», — подчеркнул Кумпилов.

Он уточнил, что пострадали две девочки, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, обломки беспилотников повредили в республике восемь частных домов и три машины.

