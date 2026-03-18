В Адыгее двое детей пострадали при атаке БПЛА
Два ребенка пострадали при атаке беспилотников в Адыгее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 марта над Адыгеей нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ, пишет RT.
Как отметил глава республики, атаку дронов отразили в Тахтамукайском районе Адыгеи.
«Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь», — подчеркнул Кумпилов.
Он уточнил, что пострадали две девочки, их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, обломки беспилотников повредили в республике восемь частных домов и три машины.
Горячие новости
- Глава МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в полном здравии
- РЖД планирует сокращение 15% центрального аппарата
- Над Россией сбили десять украинских БПЛА за два часа
- «Будет сильная дуэль»: Разозлившего Трампа Макрона сменит «правый» кандидат
- Спецслужбы задержали мужчину за подготовку теракта в ДНР
- «Многоэтажка в огне!»: Как Краснодар пережил две волны ночных атак
- «Королева круп»: Диетолог перечислила полезные свойства гречки
- Кадышева подтвердила перенос концерта в «Лужниках»
- В Адыгее двое детей пострадали при атаке БПЛА
- В Уфе задержали планировавшего теракт в храме подростка