Гречка — уникальный продукт, богатый витаминами и аминокислотами, у нее почти нет противопоказаний, она подходит и для детей, и для пожилых людей. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.

День гречневой каши отметили в России 17 марта, это одно из самых популярных блюд национальной кухни. Мухина назвала гречку королевой круп.

«Это уникальная крупа с очень древней историей, пришедшая к нам из Византии в VII веке. Она содержит 18 жизненно важных аминокислот, железо, кальций, фосфор, медь, калий, йод, фтор, цинк, кобальт, бор, витамины группы B, PP, витамин Е. По содержанию белка она даже опережает мясо гуся, а железом она богаче, чем куриная грудка. Это действительно королева круп, она не содержит глютен, защелачивает организм, спасает от изжоги. Кроме того, это антидепрессант, который способствует синтезу дофамина, относящегося к “гормону радости”. В вареном виде порция гречки содержит 100-150 килокалорий. Она очень хорошо сочетается с овощами, рыбой, мясом, молоком, кефиром, может быть основным блюдом. Помимо того, что это прекрасное диетическое средство, она также укрепляет капилляры, снижает риск тромбоза, гречка богата фолиевой кислотой, клетчаткой. Также гречка очень хорошо чистит печень, осуществляет детокс, активирует перистальтику, устраняет запоры, хороша при обменных заболеваниях, остеоартрозах, остеохондрозах, остеоартритах», — сказала Мухина.