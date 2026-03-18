«Королева круп»: Диетолог перечислила полезные свойства гречки
Несмотря на всю пользу гречки, слишком увлекаться ей не стоит — суточная норма не должна превышать 600 граммов, сказала НСН Марият Мухина.
Гречка — уникальный продукт, богатый витаминами и аминокислотами, у нее почти нет противопоказаний, она подходит и для детей, и для пожилых людей. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.
День гречневой каши отметили в России 17 марта, это одно из самых популярных блюд национальной кухни. Мухина назвала гречку королевой круп.
«Это уникальная крупа с очень древней историей, пришедшая к нам из Византии в VII веке. Она содержит 18 жизненно важных аминокислот, железо, кальций, фосфор, медь, калий, йод, фтор, цинк, кобальт, бор, витамины группы B, PP, витамин Е. По содержанию белка она даже опережает мясо гуся, а железом она богаче, чем куриная грудка. Это действительно королева круп, она не содержит глютен, защелачивает организм, спасает от изжоги. Кроме того, это антидепрессант, который способствует синтезу дофамина, относящегося к “гормону радости”. В вареном виде порция гречки содержит 100-150 килокалорий. Она очень хорошо сочетается с овощами, рыбой, мясом, молоком, кефиром, может быть основным блюдом. Помимо того, что это прекрасное диетическое средство, она также укрепляет капилляры, снижает риск тромбоза, гречка богата фолиевой кислотой, клетчаткой. Также гречка очень хорошо чистит печень, осуществляет детокс, активирует перистальтику, устраняет запоры, хороша при обменных заболеваниях, остеоартрозах, остеохондрозах, остеоартритах», — сказала Мухина.
Из противопоказаний Мухина отметила только индивидуальную непереносимость гречки.
«Есть только скрытая непереносимость гречки, иных противопоказаний практически не бывает. Однако случается, что гречка отравлена пестицидами. Вместе с тем этот продукт не подвергался генной инженерии, поэтому не бывает генномодифицированным. Добавлю, что гречка очень хороша для пожилых людей, она понижает холестерин. Сейчас делают хлеб из гречки, ее можно есть вместо хлеба. Конечно, лучше всего есть не жареную гречку, а зеленую крупу, лучше усваивается не ядрица, а более измельченная крупа, из которой очень хорошо печь. Можно также использовать гречневую муку как детскую присыпку, потому что она заживляет раны», — подчеркнула диетолог.
Вместе с тем суточная норма гречки не должна превышать 600 граммов, предупредила врач.
«Круп и всех углеводистых продуктов должно быть не больше 600 граммов в день. В готовом виде это 200 граммов за прием пищи. Есть гречневая монодиета, она проводится как детокс и для снижения веса. Но она может приводить к головным болям, хронической усталости, замедленной реакции», — добавила она.
Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина заявила, что одними из наиболее полезных круп являются полба и булгур.
Горячие новости
- NEWS.ru запустил спецпроект, посвященный 35-летию распада СССР
- Силуанов: Бюджет РФ получил 100 млрд рублей от продажи госимущества
- «Перейдут на самогон»: В России назвали последствия роста цен на водку
- Глава МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в полном здравии
- РЖД планирует сокращение 15% центрального аппарата
- Над Россией сбили десять украинских БПЛА за два часа
- «Будет сильная дуэль»: Разозлившего Трампа Макрона сменит «правый» кандидат
- Спецслужбы задержали мужчину за подготовку теракта в ДНР
- «Многоэтажка в огне!»: Как Краснодар пережил две волны ночных атак
