Кадышева подтвердила перенос концерта в «Лужниках»
Народная артистка России, певица Надежда Кадышева сообшила, что ее летний концерт в «Лужниках» переносится на другую площадку.
Ранее с официального сайта «Лужников» пропал анонс запланированного на 20 июня концерта Надежды Кадышевой, Григория Кадышева и ансамбля «Золотое кольцо», однако продажа билетов продолжалась. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн на этом фоне сообщил НСН, что концерт не отменяют, а перенесут на «ВТБ Арену». В соцсетях Кадышевой подтвердили эту информацию.
«Концерт из "Лужников" переносится на "ВТБ Арену". Та же дата - 20 июня. То же время - 20:00», - говорится в сообщении в официальной группе Надежды Кадышевой «ВКонтакте».
Официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович призвал купивших билеты не волноваться, но так и не уточнил причину переноса.
«Для тех, кто уже купил билеты на июньский концерт в Москве, не переживайте. Ровно в эту дату состоится концерт на другой площадке. Вы можете обменять билеты. Для тех, кто в регионах хотел посетить это событие и уже приобрел билеты, вы также можете их обменять на концерты в ваших городах», - говорится в видеообращении Шарковича.
Евгений Финкельштейн ранее предположил в беседе с «Радиоточкой НСН», что перенос концерта связан не со здоровьем 66-летней Кадышевой, а с плохими продажами билетов на 75-тысячную арену.
- Кадышева подтвердила перенос концерта в «Лужниках»
