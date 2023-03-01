Музей Пушкина в Киеве переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»
Власти Киева решили переименовать музей Пушкина в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в Киевской военной администрации.
Отмечается, что инициатива принадлежит общественности и руководству Музея истории Киева.
Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом. Накануне в Харькове ликвидировали Кремлевскую улицу за «связь» с Россией, сообщает НСН.
Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- Музей Пушкина в Киеве переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»
- Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36 человек
- Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено
- Группа «СерьГа» представила новый альбом с песнями на военную тему
- Американский министр призвала трезво оценивать военную мощь России
- В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в КНР
- В США одобрили законопроект о запрете TikTok
- Украинские пекари предупредили о росте цен на хлеб
- КПРФ внесла в Госдуму законопроект о подъеме в школах знамени Победы
- Эксперты рассказали о ценах и спросе на жильё в Турции после землетрясений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru