Музей Пушкина в Киеве переименуют в «Усадьбу на Кудрявке»

Власти Киева решили переименовать музей Пушкина в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в Киевской военной администрации.

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Отмечается, что инициатива принадлежит общественности и руководству Музея истории Киева.

Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом. Накануне в Харькове ликвидировали Кремлевскую улицу за «связь» с Россией, сообщает НСН.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КиевУкраина
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