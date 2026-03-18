В Уфе задержали планировавшего теракт в храме подростка
Подростка задержали за подготовку диверсионно-террористического акта в православном храме в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
По данным правоохранителей, подросток - завербованный украинским куратором сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации. По заданию вербовщика 16-летний фигурант убеждал своих знакомых вступить в запрещенное формирование, оставлял в соцсети комментарии с оправданием терроризма, направленные на формирование положительного образа организации. В дальнейшем подросток планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в одном из храмов Уфы.
Несовершеннолетнему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению такой деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма, участии в деятельности террористической организации. Решается вопрос об аресте подростка.
Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области, который по заданию Киева готовил подрыв российских военных самолетов, пишет 360.ru.
- В Уфе задержали планировавшего теракт в храме подростка
