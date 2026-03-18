Названы регионы России с самыми высокими пенсиями по старости

Самые большие пенсии по старости в России получают жители Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс».

«Самые высокие размеры пенсий по старости на 1 января 2026 года традиционно сложились в следующих регионах: Ненецкий автономный округ (41 850,2 рублей), Мурманская область (35 659,9 рублей), Тюменская область (34 926,5 рублей)», – отметил эксперт.

Кроме того, высокие пенсии выплачивают в Ханты-Мансийском АО-Югре (39 014,3 рубля), Ямало-Ненецком АО (38 578,7 рубля), Республике Саха (Якутии) (36 375,7 рубля), Камчатском крае (39 621,4 рубля), Магаданской области (39 788,2 рубля), Сахалинской области (35 360,2 рубля), Чукотском АО (45 450,5 рубля).

В то же время самые низкие пенсии по старости зафиксированы в Калмыкии (22 980,6 рубля), Дагестане (21 233,3 рубля), Ингушетии (23 267,29 рубля), Кабардино-Балкарии (21 068,07 рубля), Карачаево-Черкесии (22 995,73 рубля).

По словам Балынина, средний размер пенсий по старости на 1 января 2026 года увеличился год к году на 8,90%, или на 2 223,5 рубля. Выплаты для работающих пенсионеров выросли на 11,62% (2 544,1 рубля), неработающих - на 7,92% (2 040,6 рубля). Рост связан в первую очередь с возобновлением индексации пенсий работающих пенсионеров с прошлого года и беззаявительной корректировкой страховых пенсий по старости в августе.

Между тем стало известно, что в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,8%, пишет 360.ru.

