В Нью-Йорке вновь готовятся ужесточить санитарные меры и ограничения из-за COVID-19

Билл де Блазио отметил, что Нью-Йорку грозит вторая волна коронавируса и жестких ограничений не избежать, передает ТАСС.

С четверга в Нью-Йорке уже закрыты все школы, кроме частных.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН призвал россиян не ждать третью волну коронавируса.

«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.

