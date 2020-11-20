В Нью-Йорке вновь готовятся ужесточить санитарные меры и ограничения из-за COVID-19

Власти Нью-Йорка собираются снова вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за усложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Он анонсировал закрытие ресторанов, а также спортивных залов.

По словам мэра меры могут быть приняты в течение ближайшей недели или двух недель.

В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса

Билл де Блазио отметил, что Нью-Йорку грозит вторая волна коронавируса и жестких ограничений не избежать, передает ТАСС.

С четверга в Нью-Йорке уже закрыты все школы, кроме частных.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН призвал россиян не ждать третью волну коронавируса.

«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНью-Йорк
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