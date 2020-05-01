В Нью-Йорке умерли еще 202 человека с коронавирусом

Также за сутки в городе было выявлено 2637 новых случаев заражения. Общее число заразившихся нью-йоркцев, согласно данным властей, составляет 162 212, из которых 12 571 закончились летальным исходом.

Между тем, по словам де Блазио, количество госпитализируемых пациентов c COVID-19 снижается, 31 марта в больницы поступило 850 человек, 29 апреля – 136.

Ранее в апреле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в результате проведенного исследования антитела к COVID-19 были обнаружены у 13,9% жителей. По его словам, результаты позволяют предположить, что в штате коронавирусом могли быть инфицированы около 2,7 млн человек, после чего у них выработались антитела для борьбы с вирусом.

