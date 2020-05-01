В Нью-Йорке обнаружили тела 60 человек в грузовиках похоронного агентства

В среду 29 апреля телеканал CNN заявил о том, что полиция Нью-Йорка обнаружила тела 60 человек в четырех грузовиках в городском районе Бруклин рядом с похоронным бюро. По данным телекомпании, в одном грузовике не работало охлаждение. Пожаловались на инцидент жители района. Говард Цукер добавил, что все похоронные компании в штате предупреждены о том, что нельзя допускать подобные случаи. О возможном наказании для недобросовестных сотрудников не сообщалось.

В штате Нью-Йорк в настоящий момент зафиксировано 299 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 23,4 тыс привели к гибели. Используются данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на всей территории США, базируясь на информации от федеральных и региональных властей. Всего в стране заражено уже более миллиона граждан.

