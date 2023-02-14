В Норвегии заявили, что корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием

Корабли Северного флота России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сообщает Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе.

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В нем говорится, что в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях было неизвестно. Согласно документу, после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

Отмечается, что центральная часть ядерного потенциала РФ размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

Ранее экс-глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСеверный Флот
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