В Норвегии заявили, что корабли России впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием
Корабли Северного флота России впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сообщает Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе.
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В нем говорится, что в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях было неизвестно. Согласно документу, после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла».
Отмечается, что центральная часть ядерного потенциала РФ размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.
Ранее экс-глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил.
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