Экс-глава МИ-6: Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил

«Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил, хотя я не думаю, что это произойдет. Реальность такова, что Китай и Индия высказались против этого, Запад предупредил о мощных ответных мерах, и это не имеет смысла с военной точки зрения. Для нас было бы ошибкой демонстрировать Путину, что наша [помощь Украине] в той или иной степени ограничена в результате угроз», — сказал он.

Янгер считает, что пока нет свидетельств подготовки Москвы к возможному применению ядерного оружия.

Член комитета Госдумы по обороне России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что до Запада необходимо донести мысль о готовности Москвы применить ядерное оружие. По его мнению, Россия готова к этому с военной точки зрения. А с идеологической — лучшего момента подобрать нельзя.

