Экс-глава МИ-6: Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил
Запад не должен демонстрировать публично боязнь эскалации конфликта вокруг Украины, даже если подобные риски существуют, сообщил радиостанции Times Radio экс-глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекс Янгер.
«Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил, хотя я не думаю, что это произойдет. Реальность такова, что Китай и Индия высказались против этого, Запад предупредил о мощных ответных мерах, и это не имеет смысла с военной точки зрения. Для нас было бы ошибкой демонстрировать Путину, что наша [помощь Украине] в той или иной степени ограничена в результате угроз», — сказал он.
Янгер считает, что пока нет свидетельств подготовки Москвы к возможному применению ядерного оружия.
Член комитета Госдумы по обороне России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что до Запада необходимо донести мысль о готовности Москвы применить ядерное оружие. По его мнению, Россия готова к этому с военной точки зрения. А с идеологической — лучшего момента подобрать нельзя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- СМИ: запрет Украины на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу военных
- Экс-глава МИ-6: Россия может пойти на эскалацию, даже с применением ядерных сил
- В США заявили, что глава ЦРУ Бернс метит в госсекретари
- Небензя рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Москвой
- СМИ: олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук
- Херш: Подорвав «Северные потоки» США «выстрелили себе в ногу»
- США не увидели связи неизвестных объектов с НЛО
- Херш сообщил, что американские СМИ освещают украинский конфликт не точно
- Пригожин сообщил о поражении Су-24, на котором он совершал вылет в Артемовск
- В ДНР сообщили об обстреле Макеевки снарядами натовского калибра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru