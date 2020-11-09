В НКР подтвердили потерю города Шуши

Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в понедельник в эфире НСН назвал переход территорий Нагорного Карабаха к Азербайджану вопросом времени, а также выразил мнение, что России не следует вмешиваться в этот конфликт.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.

Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования этого конфликта, передает Ura.ru.

