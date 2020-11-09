В НКР подтвердили потерю города Шуши
Город Шуши в Нагорном Карабахе полностью находится вне контроля карабахских сил, написал в фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
«Город Шуши полностью вышел из-под контроля», - написал он.
Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в понедельник в эфире НСН назвал переход территорий Нагорного Карабаха к Азербайджану вопросом времени, а также выразил мнение, что России не следует вмешиваться в этот конфликт.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.
Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования этого конфликта, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- В НКР подтвердили потерю города Шуши
- Эрдоган назвал Азербайджан «настоящим хозяином» Карабаха
- Путин подписал закон о Конституционном суде в рамках изменённой Конституции
- Медведев заявил о необходимости профилактики преступлений в армии
- Медведев заявил о росте «сетевого экстремизма» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru