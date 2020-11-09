В НКР подтвердили потерю города Шуши

Город Шуши в Нагорном Карабахе полностью находится вне контроля карабахских сил, написал в фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

«Город Шуши полностью вышел из-под контроля», - написал он.

Стрелков предрек поражение России в случае войны с Турцией

Ранее Минобороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения о захвате города, отметив, что бои продолжаются. После этого в Баку заявили, что таким образом Армения пытается «успокоить общество».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в понедельник в эфире НСН назвал переход территорий Нагорного Карабаха к Азербайджану вопросом времени, а также выразил мнение, что России не следует вмешиваться в этот конфликт.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее в эфире НСН предсказал поражение Армении за считанные недели после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистят Карабах к Новому году.

Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину объединиться для урегулирования этого конфликта, передает Ura.ru.

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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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