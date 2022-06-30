В нацразведке США оценили шансы на перемирие между Москвой и Киевом

Она назвала это «очевидным для всех». Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой вывод.

Также президент России заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Он напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

