В нацразведке США оценили шансы на перемирие между Москвой и Киевом

Американские власти на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Аврилу Хейнс.

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Она назвала это «очевидным для всех». Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой вывод.

Также президент России заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Он напомнил, что конечная цель спецоперации на Украине — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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