Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине
Западные страны искусственно затягивают спецоперацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки», — рассказала дипломат на брифинге.
Кроме того, Захарова отметила, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза — очередной пример действий Запада по освоению украинской территории, а также использованию страны как инструмента для сдерживания России.
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