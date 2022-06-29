Захарова: Запад искусственно затягивает спецоперацию на Украине

«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки», — рассказала дипломат на брифинге.

Кроме того, Захарова отметила, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза — очередной пример действий Запада по освоению украинской территории, а также использованию страны как инструмента для сдерживания России.

