В НАТО выразили надежду, что вопрос о помощи Украине решится до Нового года
21 декабря 202300:01
Североатлантический альянс надеется, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он выразил надежду, что ситуация решится до Нового года.
Ранее стало известно, что американским сенаторам до сих пор не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru