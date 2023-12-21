В НАТО выразили надежду, что вопрос о помощи Украине решится до Нового года

Североатлантический альянс надеется, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву

Он выразил надежду, что ситуация решится до Нового года.

Ранее стало известно, что американским сенаторам до сих пор не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАНАТОЙенс Столтенберг

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