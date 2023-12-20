В Сенате заявили, что согласовать сделку для помощи Украине не удалось

Американским сенаторам до сих пор не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для выделения помощи Киеву, сообщил журналистам лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

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По его словам, вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся договориться после возвращения с новогодних праздников.

Ранее Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаСенат СШАКонгресс США

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