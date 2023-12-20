В Сенате заявили, что согласовать сделку для помощи Украине не удалось

По его словам, вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся договориться после возвращения с новогодних праздников.

Ранее Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

