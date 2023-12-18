США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву

В конце декабря США объявят о выделении последнего пакета помощи Украине, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

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Он заявил, что ресурсы США для оказания помощи Украине подошли к концу. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств Вашингтон не сможет оказывать поддержку Киеву, констатировал Кирби.

Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии отказались выделять ассигнования без решения проблемы с мигрантами на южной границе США.

Ранее республиканцы в Палате представителей ушли на новогодние каникулы без согласования дополнительной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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