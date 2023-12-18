США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву
В конце декабря США объявят о выделении последнего пакета помощи Украине, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.
Он заявил, что ресурсы США для оказания помощи Украине подошли к концу. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств Вашингтон не сможет оказывать поддержку Киеву, констатировал Кирби.
Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии отказались выделять ассигнования без решения проблемы с мигрантами на южной границе США.
Ранее республиканцы в Палате представителей ушли на новогодние каникулы без согласования дополнительной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС внес в санкционный список 147 юридических и физических лиц
- Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
- США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву
- Стоматолог объяснила боль в зубах зимой нехваткой витамина D
- ЦБ отказался публиковать прогноз курса рубля к доллару
- Глава Госсовета Татарстана выступил в защиту сериала «Слово пацана»
- ЕС включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов
- «АвтоВАЗ» договорился о производстве автомобилей в Эфиопии
- Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП
- Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии, Молдавии и Казахстана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru