США в декабре объявят о последнем пакете военной помощи Киеву

Он заявил, что ресурсы США для оказания помощи Украине подошли к концу. Без решения Конгресса о выделении дополнительных средств Вашингтон не сможет оказывать поддержку Киеву, констатировал Кирби.

Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии отказались выделять ассигнования без решения проблемы с мигрантами на южной границе США.

Ранее республиканцы в Палате представителей ушли на новогодние каникулы без согласования дополнительной помощи Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

