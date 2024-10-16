В НАТО пообещали Киеву перемены на поле боя
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что новое командование НАТО обеспечит «реальное изменение ситуации» на поле боя для Киева, сообщает «Лента.ру».
Заявление прозвучало в ходе посещения создаваемого нового штаба НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине в немецком городе Висбаден. В нем будут размещены около 700 военных.
Планируется координация обучения и предоставление военного оборудования Украине партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО.
Ранее генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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