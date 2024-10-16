В НАТО пообещали Киеву перемены на поле боя

Заявление прозвучало в ходе посещения создаваемого нового штаба НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине в немецком городе Висбаден. В нем будут размещены около 700 военных.

Планируется координация обучения и предоставление военного оборудования Украине партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО.

Ранее генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

