Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте уклончиво ответил на вопрос о возможности Украины вступить в Альянс без части своей бывшей территории, сообщает РИА Новости.

В Кремле не ожидают изменений в работе НАТО после прихода Рютте

«Я не хочу спекулировать на этом», — заявил глава военного блока.

Ранее Рютте заявил, что Вооруженные силы Украины становятся всё больше совместимыми с НАТО, что повышает готовность Киева присоединиться к альянсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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