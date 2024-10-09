Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины
9 октября 202402:30
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте уклончиво ответил на вопрос о возможности Украины вступить в Альянс без части своей бывшей территории, сообщает РИА Новости.
«Я не хочу спекулировать на этом», — заявил глава военного блока.
Ранее Рютте заявил, что Вооруженные силы Украины становятся всё больше совместимыми с НАТО, что повышает готовность Киева присоединиться к альянсу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru