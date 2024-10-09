Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины

В Белгородской области из-за обстрелов отселят два приграничных села Армия обороны Израиля ликвидировала преемника убитого генсека ливанской «Хезболлы» Насраллы и его преемника Карельского чиновника оштрафовали за затянутый ответ на жалобу жительницы Мартин Скорсезе опроверг сведения о завершении карьеры Россиянам посоветовали Сочи для осенних путешествий