В Кремле не ожидают изменений в работе НАТО после прихода Рютте

Россия не ожидает каких-либо изменений в работе НАТО в связи со вступлением в должность генерального секретаря альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новый генсек НАТО вступит в должность 1 октября

По его словам, когда-то были надежды на возможность выстраивания между Россией и НАТО «добрых, прагматичных отношений», однако затем всё изменилось.

«Мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «пытался ослабить НАТО, но альянс стал больше, сильнее и более объединённым, чем когда-либо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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