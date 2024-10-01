В Кремле не ожидают изменений в работе НАТО после прихода Рютте
Россия не ожидает каких-либо изменений в работе НАТО в связи со вступлением в должность генерального секретаря альянса экс-премьера Нидерландов Марка Рютте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, когда-то были надежды на возможность выстраивания между Россией и НАТО «добрых, прагматичных отношений», однако затем всё изменилось.
«Мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «пытался ослабить НАТО, но альянс стал больше, сильнее и более объединённым, чем когда-либо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
- Еще двух кенгурят украли из «Парка птиц» в Калуге
- В Кремле не ожидают изменений в работе НАТО после прихода Рютте
- Порты Восточного побережья США перестали работать из-за забастовки
- СМИ: Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным
- Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом
- В Госдуме призвали запустить на российском ТВ больше семейных программ
- Смирнов: В Курской области сбили украинский беспилотник
- ЦБ: Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год
- Глава Дагестана Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru