В НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на вопрос о предложении Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика НАТО остается неизменной и блок не будет напрямую вовлечен в конфликт, сообщает РИА Новости.

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«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — сказал глава Альянса.

Ранее стало известно, что Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:СпецоперацияПольшаНАТОЙенс Столтенберг

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