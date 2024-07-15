В НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
15 июля 202406:35
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на вопрос о предложении Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика НАТО остается неизменной и блок не будет напрямую вовлечен в конфликт, сообщает РИА Новости.
«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — сказал глава Альянса.
Ранее стало известно, что Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru