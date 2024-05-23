СМИ: Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский посетит мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии, сообщает Politico.

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По данным издания, глава государства может использовать поездки для того, чтобы просить Запад больше помощи для Украины, а НАТО — сбивать российские ракеты.

Отмечается, что данное решение может быть принято из-за острой нужды Киева в продолжении поддержки западных стран и привлечения внимания других государств.

Ранее стало известно, что Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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