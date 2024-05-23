МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России

По его словам, пока никаких решений по этому вопросу не принято. Так дипломат прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.

Дискуссии ведутся на тему о том, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия такого шага.

В Германии предлагают сбивать российские ракеты, а во Франции — сдерживать Россию. Однако Запад не спешит помогать Киеву в конфликте с Москвой и принимать Украину в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

