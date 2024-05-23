МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России
Польские власти рассматривают возможность использования своих систем ПВО вблизи границ страны против ракет России, заявил порталу «Укринформ» представитель МИД страны Павел Вронский.
По его словам, пока никаких решений по этому вопросу не принято. Так дипломат прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.
Дискуссии ведутся на тему о том, могут ли польские системы ПВО сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия такого шага.
В Германии предлагают сбивать российские ракеты, а во Франции — сдерживать Россию. Однако Запад не спешит помогать Киеву в конфликте с Москвой и принимать Украину в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru