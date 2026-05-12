Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что в текущем году может состояться его визит в Россию. Такое заявление политик сделал перед вылетом в Китай, отвечая на вопросы представителей прессы.

Американский лидер связал потенциальную поездку с усилиями по урегулированию ситуации на Украине. Он выразил мнение, что завершение противостояния находится уже на близкой дистанции, и пообещал приложить максимум усилий для достижения этой цели, сообщает РИА Новости.

«Мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — резюмировал Трамп, комментируя перспективы дипломатического решения кризиса.