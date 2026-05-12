Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп допустил, что в текущем году может состояться его визит в Россию. Такое заявление политик сделал перед вылетом в Китай, отвечая на вопросы представителей прессы.
Американский лидер связал потенциальную поездку с усилиями по урегулированию ситуации на Украине. Он выразил мнение, что завершение противостояния находится уже на близкой дистанции, и пообещал приложить максимум усилий для достижения этой цели, сообщает РИА Новости.
«Мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — резюмировал Трамп, комментируя перспективы дипломатического решения кризиса.
Отдельно глава Белого дома затронул тему энергетического рынка. Отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на операции с российской нефтью, он заявил, что «сделает все необходимое» для контроля за ценами на топливо внутри США.
При этом Трамп не дал прямого ответа относительно конкретной сделки по российским энергоносителям.
Ранее в китайском МИД сообщили, что лидеры КНР и США во время визита американского президента Дональда Трампа обсудят в том числе вопросы глобального мира и развития, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин обсудил с Решетниковым регулирование скидок на маркетплейсах
- Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
- Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине
- Эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников
- «Стадионные кричалки»: Почему Шакира снова стала голосом чемпионата мира по футболу
- Учительница Путина раскрыла, каким будущий президент был в школе
- Журавлёв предупредил Европу о фатальных последствиях применения «Сармата»
- Над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА
- Решетников отчитался Путину о 10-процентном росте экономики России
- Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ