Трамп допустил возможность визита в Россию и заключения сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что в текущем году может состояться его визит в Россию. Такое заявление политик сделал перед вылетом в Китай, отвечая на вопросы представителей прессы.

Американский лидер связал потенциальную поездку с усилиями по урегулированию ситуации на Украине. Он выразил мнение, что завершение противостояния находится уже на близкой дистанции, и пообещал приложить максимум усилий для достижения этой цели, сообщает РИА Новости.

«Мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной», — резюмировал Трамп, комментируя перспективы дипломатического решения кризиса.

Отдельно глава Белого дома затронул тему энергетического рынка. Отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на операции с российской нефтью, он заявил, что «сделает все необходимое» для контроля за ценами на топливо внутри США.

При этом Трамп не дал прямого ответа относительно конкретной сделки по российским энергоносителям.

Ранее в китайском МИД сообщили, что лидеры КНР и США во время визита американского президента Дональда Трампа обсудят в том числе вопросы глобального мира и развития, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
